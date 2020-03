Le 21 octobre 2017, à minuit 38, une Mercedes A 180 était flashée à 96 km/h à Anderlecht dans le carrefour des boulevards Industriel et Paepsem. Vitesse corrigée : 90 km/h. Toujours bien au-dessus des 50 autorisés en agglomération.

La Mercedes appartenant à une société du Hainaut et puisqu’une entreprise ne peut être condamnée pour avoir roulé trop vite, il était déterminant d’identifier qui était derrière le volant. La police convoqua le gérant, âgé de 22 ans. Il fut d’abord convoqué en avril 2018, soit six mois plus tard, et répondit qu’il ne pouvait pas se rappeler. "C’est habituellement moi qui conduis la Mercedes de ma société mais là, c’était une sortie entre copains. Dans ces cas, il m’arrive de confier le volant à un ami qui accepte d’être le Bob."

Bien qu’il ait son permis depuis quatre ans, ce chef d’entreprise a déjà été condamné deux fois pour roulage. La police insista et le reconvoqua en août. Même réponse : "Impossible de me rappeler."

(...)