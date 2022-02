La nouvelle mega prison de Haren et ses 1 190 places ouvriront cet automne.

Le concept a pour vocation d’être innovant en matière de conditions de détention et de qualité de vie. Les gouvernements précédents ont opté pour la création d’un “village pénitentiaire” avec des petits bâtiments et des unités de vie de trente personnes. Une nouvelle fonction apparaît : accompagnateur de détention. La préparation à la réinsertion commence dès le début de la détention, notamment avec le plan de détention individuel, le renforcement des services psychosociaux et la proposition d’un emploi et de formations.

(...)