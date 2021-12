Un canard, pommes duchesse, sauce aux airelles et l’équivalent végétarien. Surprise en entrée et au dessert. Un menu conçu sans porc et halal, convenant ainsi à toutes les détenues : voilà ce qui est prévu semaine prochaine derrière les barreaux de la prison pour femmes de Berkendael. Le projet, qui en est à sa deuxième édition, vise à améliorer la vie carcérale, à renforcer l’estime de soi des détenues et "à rendre effectif le droit de bien manger pour tous".