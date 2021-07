Les vacances judiciaires sont une vieille tradition qui ont leur raison d'être.

À part les vigiles à l’entrée, et quelques ouvriers qui s’activent sur les échafaudages, le palais de justice de Bruxelles est bien vide ce matin. La salle des pas perdus est déserte. Pas l’ombre d’un prévenu ou d’une robe d’avocat à l’horizon !

Comme chaque année, entre le 1er juillet et le 31 août, la justice est en vacances. Pendant soixante-deux jours, le troisième pouvoir est en affaires courantes. Pas de procès d’assises et très peu d’affaires au tribunal correctionnel. Seuls les dossiers considérés comme “urgents” sont examinés. C’est le cas des dossiers qui mettent en cause une personne détenue préventivement, par exemple.