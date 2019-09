Le Tribunal de l’application des peines (TAP) de Bruxelles a décidé, lundi après-midi, d’accorder à Michel Lelièvre sa libération moyennant certaines conditions. La principale est de trouver un logement dans les six mois à venir. S’il n’y parvient pas, la décision du TAP ne sera plus valable et l’intéressé devra introduire une nouvelle demande de libération.

