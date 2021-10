Manchester City a facilement disposé du Club de Bruges mardi soir en Ligue des Champions, avec une victoire sans appel 1-5. Un score sévère qui n'a évidemment pas ravi les fans des Blauw en Zwart.

Mais ce qu'il s'est passé après la rencontre sur une aire d'autoroute le long de la E40 est tout simplement terrifiant et regrettable. Un supporter belge de Manchester City a en effet été agressé par plusieurs supporters brugeois sur un parking le long de la E40, à hauteur de Drongen.

La victime, identifiée comme Guido DP par nos confrères du Het Laatste Nieuws, fait partie d'un groupe de supporters belges des Citizens. A Bruges, il réalisait donc l'un des déplacements les plus courts pour voir son équipe préférée. Sauf que cela a mal fini.

Son fils, président du groupe de supporters en question et qui était présent sur les lieux, raconte auprès de nos confrères flamands: "Après le match, nous nous sommes arrêtés sur le parking le long de la E40 à Drongen. Alors que nous commencions à reprendre la route, mon père était toujours dehors à attendre deux amis. Là, un supporter du Club s'est approché de lui et lui a tiré son écharpe autour de son cou. Quand mon père a demandé qu'on lui rende son écharpe, il a reçu un coup violent à la tête, après quoi les agresseurs se sont enfuis et ont laissé mon père pour mort".

Selon nos confrères, Guido se trouve à l'hôpital et lutte pour survivre.