Le trentenaire était surveillant dans une garderie communale réservée aux élèves de l’enseignement maternel et primaire flamand à Baasrode. A la fin du mois de juillet et du mois d'août, il aurait gardé deux frères à domicile et en aurait profité pour abuser d'eux.



Alors qu'ils étaient en train de manger, l'individu aurait demandé aux garçons de 4 et 6 ans de se déshabiller; de s’asseoir sur lui et de lui uriner dans la bouche.



T. aurait fait promettre aux enfants de ne rien dire "sinon tout le monde serait en colère contre lui et il n’aurait plus le droit de travailler". La maman, alertée par ceux-ci, a tout d'abord contacté l'homme qui aurait nié les accusations en parlant de "fait imaginé par l'enfant à cause de ses blagues sur le pipi et le caca."



Les parents ont ensuite pris l'initiative de contacter la police. Les victimes ont ainsi été interrogées, en présence d'un psychologue. Ce dernier aurait estimé que les déclarations étaient fondées et T. a alors été interpellé par les forces de l'ordre.

Choqués par cette annonce, les parents sont bouleversés: "Nous avons fait confiance à cent pour cent à cette personne et l’avons autorisée à entrer dans notre vie privée. Ce qui est arrivé à nos enfants est absolument terrible."

Les parents de la garderie concernée ont par ailleurs été contactés par une lettre du bourgmestre Piet Buyse: "Mercredi, un employé de l’IBO Baasrode a été arrêté par la police. Nous comprenons que cette intervention peut être bouleversante, mais le parquet et la police ne peuvent pas donner plus d’informations pour le moment. En tant qu’employeur, nous continuerons à surveiller la situation et la sécurité de votre enfant sera notre principale préoccupation", écrit-il.