Lors d'une perquisition à Wiemesmeer, un hameau de Zutendaal, dans le Limbourg, un suspect a tiré sur des policiers mardi matin. Personne n'a été blessé.

La perquisition menée par la police à Wiemesmeer fait partie de l'action "Clean House" du parquet du Limbourg contre les cultures de cannabis. Selon le parquet, l'incident a démontré que l'exploitation et la surveillance des plantations de cannabis sont de plus en plus entre les mains de bandes criminelles qui n'ont pas peur des confrontations.

A la suite de l'incident, un expert en armement et le laboratoire de la police judiciaire fédérale ont été appelés.