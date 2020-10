, affirme un expert.

Il y a peu (DH 15 mai 2020), nous expliquions la piste sur laquelle un ancien de la police judiciaire travaille, en solitaire, depuis des années, dans l’affaire des tueries du Brabant.

Cet ancien enquêteur, Jean-Pierre Adam, est convaincu que la vérité passe par deux frères chefs de bande du nord de la France, Thierry et Xavier Sliman. Le but de cet article est le suivant : en classant nos archives, nous avons retrouvé, la semaine passée, la réflexion que nous faisait, en off, il y a 28 ans, l’expert en balistique de l’époque qui avait en main la plupart des armes et des munitions utilisées par les tueurs.

L’ex-commissaire Adam est persuadé que la bande tapait en Belgique parce qu’elle était grillée dans le nord de la France. Les Sliman proviennent de Charleville. Leur père est d’origine marocaine. En réalité, ils sont déjà désignés, le 7 octobre 1982, à la gendarmerie belge qui n’en fera rien : 7 jours après l’attaque à Wavre de l’armurier Dekaise, l’info, connue, ne déclenche aucun suivi sérieux.