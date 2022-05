Personne n’a vu l’un des auteurs à la fois d’aussi près et à visage découvert : elle s’est constituée partie civile.

Dans le dossier des Tueurs du Brabant, nous avons évoqué, à plusieurs reprises depuis mai 2020 (DH des 15 mai, 14 août, du 5 octobre, des 4, 6 et 7 novembre et du 30 décembre 2020), la piste proposée par l’ancien gendarme Jean-Pierre Adam. La piste mène à deux ressortissants français aujourd’hui décédés, les frères Thierry et Xavier S., des habitants de Charleville-Mézières décrits là-bas comme des truands sans scrupule.

Dans une émission diffusée le 4 novembre 2020 sur la RTBF, #Investigation rencontrait un témoin essentiel. Cette dame, interrogée en caméra cachée, affirmait reconnaître, à sa voix ainsi que sur photos et images vidéo, l’homme qui a volé sa VW Golf, le 14 février 1983, alors qu’elle rentrait chez elle, à Plancenoit : Thierry S.

C’est crucial. Sa VW Golf a effectivement servi aux hold-up perpétrés le 25 février 1983 à Uccle au Delhaize "Fort Jaco", et le 3 mars au Colruyt de Hal. Les auteurs abandonnèrent sa voiture, retrouvée le 9 juin à Lobbes (Thuin), dans le bois de Hourpes.