En effet, le pilote de l'avion étant absent et l'appareil cloué au sol depuis plusieurs heures, un des passagers s'est proposé pour pour amener l'engin vers sa destination ensoleillée.

Stupeur pour les touristes, sauf pour le passager en question, qui s'appelle Michaël, est en fait pilote pour la même compagnie.

Le père de famille s’est donc levé de son siège et s’est emparé du micro du chef de cabine afin d'annoncer la bonne nouvelle:"J’ai appelé easyJet et je leur ai dit : " Hé, je suis au terminal à ne rien faire. J’ai ma licence avec moi, j’ai ma carte d’identité, j’aimerais vraiment partir en vacances et si vous avez besoin d’un coup de main, je suis là, prêt à partir". Alors si vous êtes d’accord que l’un de vos pilotes ressemble à ça aujourd’hui, nous allons à Alicante ! " a-t-il lancé en tenue estivale à l'audience abasourdie.

Par ailleurs, un porte-parole d’easyJet a confirmé cette scène incroyable, en faisant bien remarquer que le Britannique réunissait toutes les conditions pour piloter l’appareil.