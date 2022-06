Un médicament anticancéreux expérimental semble avoir guéri tous les patients d’un essai clinique mené aux États-Unis.

Une équipe américaine affirme en effet avoir trouvé un traitement efficace pour soigner le cancer colorectal. "C’est la première fois que cela se produit dans l’histoire du cancer", a réagi le Dr Luis A. Diaz Jr. du Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Des résultats présentés comme "sans précédent" dans l’histoire de l’oncologie. La prouesse médicale a été rapportée dans les colonnes du New England Journal of Medicine. Concrètement, pendant près de six mois, les chercheurs ont mené des expérimentations en s’appuyant sur le dostarlimab, un anticorps monoclonal. Et selon le New York Times, ce traitement permet de démasquer "les cellules cancéreuses, permettant au système immunitaire de les identifier et de les détruire" : "Ces médicaments ne fonctionnent pas en attaquant directement le cancer lui-même, mais font en sorte que le système immunitaire d’une personne fasse l’essentiel du travail", a expliqué une des chercheuses.

Un résultat à confirmer qui ne concerne qu’un petit sous-groupe de tumeurs

Résultat : les 12 patients qui ont participé à cette expérimentation "ont eu une réponse clinique complète, sans signe de tumeur". Et d’après les recherches, les patients n’auraient pas eu d’effets secondaires et le cancer ne serait toujours pas réapparu, deux ans après la fin du traitement. Toutefois, les résultats de cette étude restent à nuancer. Ce médicament est en effet déjà utilisé et l’échantillon est assez limité (l’étude ne concerne que dix-huit patients dont douze ont reçu ce produit). Les résultats devront donc être répliqués pour être validés. De plus, ce traitement n’est pas quelconque et peut engendrer des effets nuisibles sur la santé. Déjà utilisé dans certains hôpitaux en Belgique, le médicament n’est pas remboursé en France suite à un avis défavorable de la Haute autorité de santé. En cause notamment, l’absence de données comparatives "robustes".