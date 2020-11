A côté des condamnés en cavale les plus recherchés d’Europe, il existe désormais dans la liste des Most Wanted à retrouver par Europol et les différentes polices européenes, une série de violents délinquants sexuels en fuite.

La campagne, lancée cette année, affiche déjà un beau succès. La DH apprend en effet qu’un de ces EU Most Wanted vient d’être arrêté à l’aéroport national de Zaventem par le Fast belge, l’équipe de la police fédérale spécialisée dans la traque des fugitifs.