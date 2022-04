Les pompiers et les zones de secours du sud-ouest du Limbourg demandent à chacun d'éviter les environs et de laisser le passage libre pour les services de secours. Les habitants des quartiers Heilig-Hartwijk, Quartier Bleu et Kuringen ont reçu pour recommandation de fermer portes et fenêtres ainsi que d'éteindre leur éventuel système de ventilation.

Les lieux ont déjà accueilli un atelier d'artiste et un cabinet d'architecte, mais tous les bâtiments étaient vacants ces derniers temps.