L'avion, un Boeing 737 Max 8, devait ramener des touristes, pour la plupart belges, après le séjour dans l'île. Plusieurs relatent qu'alors qu'ils avaient pris place à bord, un homme, armé semble-t-il d'un tournevis, a surgi d'une trappe. L'individu a rapidement été maîtrisé par un agent de sécurité en civil qui se trouvait parmi les passagers, et a été "débarqué manu militari". D'après les passagers contactés à l'aéroport Amilcar Cabral, "nous avons reçu la consigne de quitter l'appareil, et nous attendons depuis lors". Les passagers ont subi une fouille de sécurité. Ils avaient embarqué dans le vol TUI à 13 h 30 locales et le décollage était prévu vers 14 h 15 (16 h 15, en Belgique). A 20 heures, le vol était toujours en attente.

© F. J.

Selon des sources, l'individu "armé du tournevis" aurait embarqué à Brussels Airport. Des passagers contactés à l'aéroport Amilcar Cabral supposent qu'il y aurait donc forcément eu "des failles dans la sécurité à Brussels Airport". L'individu, dont l'état de santé n'inspire pas d'inquiétude, malgré les conditions inconfortables de son vol aller, en dépit des conditions du vol Bruxelles/Cap Vert, serait mis samedi à bord d'un prochain vol à destination de la Belgique. Vers 20 h 30, les passagers bloqués depuis l'après-midi étaient invités à embarquer. Le vol TUI arriverait à Bruxelles ce soir vers 2 h du matin.

Selon des passagers, l'individu pendait de cette trappe, tête en bas, quand on l'a attrapé: