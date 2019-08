Faits divers Le drame s’est produit à Valence. Les victimes sont rapatriées à l’hôpital de Neder-over-Heembeek.

Cinq touristes belges ont été gravement brûlés lorsque leur bateau à moteur récemment acheté a explosé dans la marina de Benicarló en Espagne.

Avec nos confrères de Het Laatste Nieuws, nous avons appris que ce mercredi soir, les deux victimes les plus atteintes ont été transportées par avion au centre des brûlés de Neder-over-Heembeek. Il s’agit d’un couple de Tubize. L’homme est brûlé à plus de 70 % et son épouse à 60 %.

"Trop belle", avait écrit Simona Lupascu, 40 ans, jeudi dernier sous une photo qu’elle a postée depuis leur résidence de vacances située près de la plage de Peñiscola. Le balcon donnait sur les palmiers et une piscine à la forme fantaisiste. Au loin se trouvent la mer et les montagnes.

(...)