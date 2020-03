Le Conseil d’État ne donne pas suite à une demande du fils de l’artiste belge décédé.

Trois ans après le décès du violoniste, l’affaire Braginsky continue de faire couler de l’encre. Yuri Braginsky, qui enseignait à Arts2, le Conservatoire royal de Mons, était un de nos grands violonistes. Lauréat de plusieurs concours internationaux dont les concours Paganini, Kreisler et Sibelius, il avait siégé dans des jurys de concours nationaux et internationaux et joué en soliste au London Symphony, au Royal Philharmonic, au Philharmonic de la BBC et au grand orchestre d’État de Russie. Yuri Braginsky possédait un violon fabriqué en 1772 par Giambattista Guadagnini, un des plus remarquables luthiers de l’histoire. (...)