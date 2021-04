Tai, 26 ans, est un jeune bruxellois qui a fait de la prison par erreur. Le 10 mars, il a été incarcéré durant 8 jours à la prison de Saint-Gilles parce qu’on l’accusait d’être l’auteur du phishing de la carte de crédit d’une septuagénaire dilbeekoise pour un préjudice de près de 20 000 euros. Les faits remontent à février 2020.

Le jeune homme clamait son innocence. Et la ressemblance physique avec le vrai voleur n’était pourtant pas si flagrante. Les deux jeunes hommes avaient tout de même la même couleur de peau. Noire.

La justice s’est finalement rendue à l’évidence et l’a libéré le 18 mars. Mais, chose inouïe, il reste inculpé. Et il n’est pas près de ne plus l’être.

(...)