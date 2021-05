Selon le bourgmestre de la ville, Marnic de Meulemeester, "la police locale est immédiatement entrée en action lundi et a pu identifier, puis arrêter les auteurs assez rapidement. Il s’agit de deux jeunes qui seront déférés devant le juge d’instruction. L’enquête est en cours". Le mayeur s'est dit indigné en découvrant ces images. "Une telle violence, le jour de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, c’est bien sûr impardonnable. Nous devons le condamner fermement et prendre des mesures vigoureuses à cet égard", a-t-il assuré.

Les images de l'agression d'un jeune garçon à proximité de l'Athénée d'Oudenaarde, en Flandre Orientale, indignent la toile. Dans deux vidéos partagées sur les réseaux sociaux, on peut voir la victime se faire insulter, traiter entre autre de "cancer", tout en recevant des salves de coups de pieds et de poids. Sur la deuxième, l'un des deux agresseurs décroche un drapeau arc-en-ciel, représentant la communauté LGBTQ+, et finit par le jeter dans l'Escaut.