Une arme contre de la cocaïne… Non, il ne s’agit pas d’un trafic entre mafieux mais bien d’un échange organisé par… un policier de Charleroi ! Aussi incroyable que cela puisse paraître, c’est bien ce que les autorités judiciaires de Charleroi reprochent à Nicolas, 27 ans, membre des unités spéciales de Charleroi, l’équipe GSA, le groupe de sécurisation et d’appui, spécialisé dans les interventions à haut risque (terrorisme, grand banditisme, etc.).

Le policier, accro aux stupéfiants, se serait retrouvé en difficulté financière. Ne sachant plus comment payer sa drogue, il a décidé de procéder à un deal pour le moins interpellant : une arme contre de la coke ! Contacté par nos soins, le magistrat presse du parquet de Charleroi, Daniel Marlière, confirme notre information : "Ce que je peux vous dire, c’est que c’est une enquête qui dure depuis un certain temps. Un policier de Charleroi a effectivement été mis à disposition du parquet de Charleroi qui a décidé de mettre le dossier à l’instruction chez le juge Gregoire Clause. Ce dernier a décidé de libérer le policier sous conditions. Une perquisition a été réalisée au domicile du suspect à qui il est reproché d’avoir fourni une arme appartenant à son père pour payer sa consommation en stupéfiants", se limite à répondre le magistrat.

(...)