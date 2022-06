Grégory, 41 ans, a eu l'épaule disloquée et le coude fracturé suite à un banal contrôle effectué par des policiers de la zone Midi. Il était en présence de sa fille et de son épouse. Une plainte va être déposée au Comité P.

Grégory, 41 ans, a subi une arrestation musclée par des policiers de la zone Midi ce mercredi devant l’hôpital Sainte-Anne Saint-Rémi à Anderlecht. Un banal contrôle de police a dégénéré et cet homme d’origine belgo-congolaise, qui était en présence de son épouse et de sa fille âgée de 5 ans, a eu son épaule disloquée et son coude fracturé. ll est placé en détention à la prison de Saint-Gilles. Marie, son épouse, estime qu’il s’agit d’une intervention arbitraire "sur fond de racisme". La vidéo circule massivement sur les réseaux sociaux et suscite l'indignation.