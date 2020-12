L'automobiliste s'est alors arrêtée et est sortie de son véhicule afin de vérifier si quelque chose n'allait pas. Après lui avoir dit de faire attention de manière agressive, elle lui a dit qu'elle devait repartir car elle était pressée. "Ah tu n'as rien ? Je suis pressée, salut!" lui aurait-elle lancée avant de s'enfuir lâchement. L'autre conducteur qui s'était arrêté au passage clouté a heureusement pu noter la plaque d'immatriculation de la femme et s'est occupé du garçon, qui a eu des éraflures au visage et des ecchymoses à la hanche et au genou.

"Il doit passer la nuit à l'hôpital pour être observé. Ils ont fait un scan de sa tête pour s'assurer qu'il n'avait rien", a déclaré Kristof, qui ne comprend pas comment la chauffeuse a pu prendre la fuite après un tel choc. "C'est terrible que cette femme n'ait aucun sentiment de culpabilité. Elle aurait pu rester avec lui et lui demander si elle pouvait faire quelque chose comme m'appeler? Heureusement, l'autre personne a pris soin de lui. La plaque d'immatriculation a été transmise à la police."