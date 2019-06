Une bombe datant de la Deuxième Guerre mondiale a été découverte mardi lors de travaux sur la Populierenlaan à Rekem (Lanaken), dans le Limbourg.

Vers 11h30, l'engin explosif est apparu, ce qui a mené à l'arrêt des travaux. Les pompiers ont été prévenus et le Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs (SEDEE) de la Défense est en chemin, apprend-on en milieu de journée. Selon le bourgmestre de Lanaken Marino Keulen (Open Vld), la bombe est un engin long de 90 cm et d'un diamètre de 25 cm.

La découverte n'a pas mené à des évacuations, la bombe se trouvant sur une zone de chantier.

Le SEDEE devra déterminer s'il emmène l'engin ou s'il le détruit sur place.