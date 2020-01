Joëlle Balis était la première inspectrice de la zone de police Bruxelles-Ixelles. Elle a été emportée par une longue maladie.

"Ce n’était pas seulement ma collègue, c’était mon amie ." C’est en ces mots que Kaola Akleh a voulu présenter la première inspectrice Joëlle Balis.

Décédée lundi à l’âge de 52 ans après une longue maladie, celle-ci laisse derrière elle deux filles de 19 et 24 ans ainsi que beaucoup d’amis au sein de la police. " Elle avait 25 ans de maison et était appréciée de tous, assure Kaola. Son décès a créé une grande émotion au sein de la zone de police. Vous savez, c’était encore la police d’avant, avec beaucoup de liens et d’amitiés entre nous. "

Originaire de Villers-la-Ville et travaillant pour la zone Bruxelles-Ixelles, Joëlle n’est pas partie sans se battre. " On lui a détecté un cancer du sein foudroyant en mars 2017 et elle n’a jamais arrêté de se battre. Elle a essayé tous les traitements possibles, dont la chimio bien sûr. "

Son état de santé s’était amélioré, mais en septembre, Joëlle a fait une rechute. " On a très vite compris que c’était très grave. Elle a tenté un traitement de la dernière chance mais, en plus du cancer du sein, elle a commencé à faire de graves crises d’épilepsie et les médecins ont trouvé des métastases au cerveau. "

De quoi laisser présager le pire, évidemment. " Joëlle savait qu’elle était condamnée, mais elle ne voulait pas souffrir ou qu’on s’acharne sur elle. Elle a décidé de choisir le jour où elle partirait, soit ce lundi 20 janvier. "

Kaolo l’a accompagnée jusqu’au bout. " J’étais avec elle jusqu’au dernier moment et elle a été d’une dignité et d’une force exceptionnelles. Son courage a été un exemple pour tout le monde et je ne l’ai jamais vue pleurer. Elle a voulu profiter de la vie, de ses filles jusqu’au bout et arrivait même à rire de la situation. Je n’aurais jamais été capable d’afficher le même mental qu’elle ."

Et, pour saluer son courage, sa carrière et la personne qu’elle était, Kaola et ses collègues ont décidé de lancer une cagnotte pour aider ses deux filles. " Nous voulons les aider à commencer leur vie d’adulte, c’est important pour nous, explique-t-elle. L’idée a très vite pris et les gens sont très généreux. Nous avons déjà reçu plusieurs centaines d’euros, avec parfois de beaux montants de la part de certains. "

Un soutien qui aura certainement de quoi mettre un peu de baume au cœur des deux jeunes femmes, même si cela ne remplacera pas leur maman partie trop tôt.

Thibaut Van Hoof (avec Th.R.)

Si vous souhaitez aider la famille de Joëlle, vous pouvez verser un don sur le compte BE23 0018 1603 3491.