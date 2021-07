Une célèbre influenceuse vient d’être condamnée pour la vente de ces gélules censées offrir un fessier à la Kardashian.

Des fesses "boum boum". C’est ainsi qu’on surnomme les postérieurs version XXL dans l’univers de celles prêtes à tout pour plaire et à gagner surtout quelques followers au passage. À l’instar de la poitrine de Pamela Anderson dans les années 1990, les fesses de Kim Kardashian sont désormais la référence à suivre pour des milliers de jeunes filles à travers le monde.

Par facilité et bien souvent aussi faute de moyens, elles sont de plus en plus nombreuses à tester des méthodes low cost pour réaliser leur rêve : celui de casser leur taille de guêpe par un fessier le plus imposant possible. Lancée en Afrique où elle fait fureur depuis quelques années, la pilule dite C4 est le bonbon magique que de plus en plus de jeunes filles veulent se procurer pour voir leurs fesses gonfler.

(...)