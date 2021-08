Une cycliste a été amenée à l'hôpital dans un état critique après un accident avec un camion survenu mercredi matin à Gand, rapporte la police locale. L'accident s'est produit peu avant 9h au carrefour formé par les rues Einde Were et Nieuwewandeling. Un camion immatriculé aux Pays-Bas a heurté la cycliste en voulant tourner vers la droite, peut-être en raison d'un problème d'angle mort. Une enquête plus approfondie doit toutefois encore être menée pour y voir plus clair.

La victime, une femme de 40 ans originaire de Gand, a été emmenée à l'hôpital dans un état critique.

Le conducteur du camion n'était pas sous influence.