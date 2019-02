Les parents de la petite Mawda ne survivant que grâce à l'aide apportée par la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, qui a soulevé des fonds et leur a trouvé un logement, une demande d'aide sociale avait été introduite à ce CPAS. Le tribunal devait se pencher sur la question de cette prise en charge, alors que la famille de Mawda est sous le coup d'un ordre de quitter le territoire (OQT). Le gouvernement belge s'étant engagé à ne pas exécuter cet OQT, les parents sont dans une situation ubuesque : alors qu'ils sont en séjour illégal sur le territoire, ils ne peuvent exécuter cet ordre de quitter le territoire.

Dans son jugement, le tribunal confirme que la famille n'a pu subvenir que grâce à l'aide apportée par la Plateforme. Et va plus loin : "Il n'est pas concevable que les parents de la petite Mawda ne soient pas présents en Belgique pendant toute la procédure relative à leurs plaintes et constitution de partie civile. Ils doivent pouvoir suivre l'enquête en cours sur les événements qui ont conduit à la mort tragique de leur enfant et, le cas échéant, assister au procès qui devra statuer sur les responsabilités pénales en cause afin que, sur le plan civil, ils puissent procéder aux devoirs nécessaires à la poursuite de la réparation du dommage qu'ils ont subi".

L'avocate de la famille, Selma Benkhelifa, salue cette décision. "C'est la première fois qu’un tribunal reconnait la légitimité de la famille à rester sur le territoire belge. Il faut maintenant qu’ils puissent être régularisés", explique-t-elle. "On se réjouit de voir le tribunal prendre une position ferme. Cette décision souligne la situation de force majeure et indique qu’il n’est pas concevable que les parents de la petite Mawda ne soient pas présents en Belgique pendant toute la procédure".

La Plateforme citoyenne a contacté le cabinet de Maggie De Block

La Plateforme citoyenne espère également que cette décision permettra à la famille d'envisager différentes possibilités juridiques pour obtenir une régularisation "le plus rapidement possible" afin de pouvoir "enfin commencer une nouvelle vie".

La Plateforme citoyenne a envoyé au cabinet de Maggie De Block (désormais ministre en charge de l'Asile et la Migration, NdlR) une copie de la décision de justice du tribunal du travail et une copie de l'accusé de réception de la demande de régularisation introduite en mai dernier. "Ils ont accusé bonne réception des informations que nous leur avons envoyées", indique Mehdi Kassou, porte-parole de la Plateforme citoyenne.

Pour rappel, Mawda, une fillette kurde de deux ans a perdu la vie le 17 mai 2018 dans une course-poursuite entre une camionnette transportant des migrants et la police sur l'E42.