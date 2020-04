Une start-up française a annoncé avoir mis au point cette technique.

L’un des grands enjeux climatiques pour réduire la pollution, et qui fait l’objet de pas mal de recherches, c’est de pouvoir réduire le nombre de plastiques utilisés et les recycler ensuite. Notamment les bouteilles en plastique que nous utilisons tous au quotidien.

C’est dans ce sens que la start-up française Carbios (une société de chimie biologique spécialiste du biorecyclage basée en Auvergne) a mis au point, après cinq années de recherche avec un institut toulousain, une enzyme, de type glouton, capable de découper les molécules de plastique - celui que nous utilisons dans les bouteilles, le PET (polytéréphtalate d’éthylène) - en à peine dix heures pour ensuite pouvoir en refaire du neuf et donc le recycler à l’infini.

Comment ça marche ?

"En fait, cette enzyme particulière va décomposer le plastique", commence Angélique Léonard, professeur à l’Université de Liège. "Au lieu d’avoir une entité de dix molécules, on aura alors dix molécules isolées. Et après, on peut alors recomposer comme on veut et c’est à ce moment-là que ça devient innovant : avoir trouvé et mis au point la bonne enzyme capable de réaliser cette dégradation si indispensable pour ensuite en recomposer un neuf à chaque fois. Dans leur procédé, ils utilisent une basse température et une basse pression, ce qui peut être un avantage au niveau des coûts dans le système de production."

Tous les plastiques sont concernés ?

"Ce système de recyclage ne concerne que le PET, le plastique que nous utilisons en bouteilles. Les plus rigides, par exemple, c’est difficile et on ne retrouve alors pas les éléments constitutifs isolément. Une société à Verviers a réussi par exemple à recycler via un procédé les prises électriques en panneaux antibruit pour les chemins de fer."

Est-ce la solution miracle ?

"C’est surtout un autre moyen. Du recyclage, on en fait déjà. Il n’existe pas une seule solution mais c’est un moyen."