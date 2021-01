La décision choque Estelle, une des onze victimes de l’"agresseur des tunnels".

Myyrmäki. C’est là, dans la grande banlieue d’Helsinki, en Finlande, à 2 430 km de Mons, qu’Estelle vit, trois ans après l’agression dont elle a été la victime en 2017 alors qu’elle quittait son kot de l’avenue du Champ de Mars pour se rendre à la gare. Estelle a 23 ans. D’apprendre que l’agresseur de onze étudiantes "s’en tire avec du travail instrospectif" la met littéralement en rage. "Je n’attendais pas grand-chose de la justice, mais quand même un petit quelque chose."

Estelle fait 1 m 59 et 55 kg. "En 2017, XY n’était pas très imposant et j’avais pu me débattre. J’imagine qu’il a bien grandi. Quand il aura 25 ans et qu’il fera 1 m 80 et 90 kg, on ne pourra rien faire pour l’arrêter s’il continue sur sa lancée."

(...)