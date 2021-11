La prison de Fresnes (Île-de-France) a été le théâtre d'une tentative d'évasion méticuleuse le week-end dernier. Une détenue radicalisée a essayé de quitter l'établissement pénitentiaire dans la nuit de samedi à dimanche, rapporte BFMTV, mais a été interceptée lors de la ronde des gardiens.

La prisonnière, incarcérée pour association de malfaiteurs terroristes, a en effet réussi à sortir de sa cellule et descendre le long du mur jusqu'au sol avant d'être rattrapée. D'après nos confrères français, celle qui revient de la zone irako-syrienne a creusé un trou sous les barreaux de sa fenêtre, à l'aide d'une cuillère et de deux couteaux visiblement récupérés à la cantine. Elle a également utilisé de l'eau et du vinaigre pour déloger une pierre du mur et se glisser dehors. Avec des draps, elle est ensuite descendue le long de la façade, en prenant soin d'endommager un détecteur de mouvement au passage. Mais cela n'a pas suffit puisque la fuyarde a donc été interceptée à ce moment-là, alors qu'elle comptait apparemment s'échapper par les égouts.

En fouillant sa cellule après les faits, les autorités pénitentiaires ont découvert que la détenue en question avait tenté plusieurs techniques pour s'évader, notamment scier les barreaux de sa fenêtre ou encore percer des trous dans le plafond. L'administration de la prison a d'ailleurs trouvé trois bassines de gravats et de pierres dans la cellule.