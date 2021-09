Une jeune fille qui devait suivre un cours de gymnastique a fait un malaise et est décédée quelques heures plus tard. "Elle ne se sentait pas bien et ne pouvait pas participer au cours de gym", explique la directrice à HLN. "Elle s'est rendue dans les toilettes avec une autre élève afin de se rafraîchir et elle est tombée là-bas".





Alors que le professeur a administré les premiers soins à la jeune fille, les secours sont arrivés et ont pris le relais avant de la conduire jusqu'à l'hôpital.





Durant ce temps-là, les autres élèves avaient été amenés dans d'autres locaux pour ne pas assister à la scène. "Nous avons accueilli les élèves dans une autre pièce pendant l'incident afin qu'ils ne soient pas témoins de ce qui s'est passé. Plus tard dans la nuit, on nous a dit qu'elle n'avait pas survécu. C'est un énorme choc pour tout le monde ici à l'école. Nous tenons à exprimer nos condoléances aux parents et à la famille de notre élève. Nous sympathisons également avec ses camarades de classe et les enseignants. Tous les élèves et enseignants ont été informés de la mort de la jeune fille ce mardi matin", confie la directrice de l'établissement qui a mis en place une structure de soutien et d'accompagnement pour la classe de la victime.



A l'heure d'écrire ces lignes, la cause du décès n'est pas encore connue.