On constate que l’entraîneur est la personne provoquant le plus de négligence.

C’est la première étude du genre à s’intéresser à la prévalence de la violence interpersonnelle envers les enfants dans le sport en Fédération Wallonie-Bruxelles. L’enquête est basée sur un échantillon équilibré de 1 472 jeunes adultes, actuellement âgés de 18 à 30 ans, qui pratiquaient un sport organisé avant l’âge de 18 ans. Et l’échantillon se compose de jeunes hommes et de jeunes femmes, qui ont participé à une grande variété de disciplines sportives, de types d’organisation et de niveaux.

En 2020, l’Administration générale du sport (Adeps) a en effet contribué à une étude européenne menée par l’Université d’Anvers, les résultats spécifiques au milieu sportif en Fédération Wallonie-Bruxelles ont été dévoilés ce vendredi par la criminologue Tine Vertrommen.