Depuis plusieurs jours, l'histoire de Jess Davis, une étudiante britannique de 20 ans, fait le tour des médias et des réseaux sociaux. Il faut dire qu'elle a de quoi surprendre. La jeune femme, qui souffrait de douleurs au ventre, s'est rendue aux toilettes avant sa soirée d'anniversaire... et en est ressortie avec un bébé. "Je ne savais pas que j'étais enceinte", a-t-elle expliqué à plusieurs médias britanniques . "J'ai cru que j'étais en train de rêver. Cela a été le choc de ma vie."

Jess Davis, comme d'autres femmes à travers le monde, a en réalité fait un déni de grossesse. Les femmes qui font un déni de grossesse ne remarquent pas être enceintes alors qu'elles le sont généralement depuis plus de trois mois. On parle de déni de grossesse partiel lorsque la femme l'apprend avant son terme, ou de déni total lorsqu'elle apprend être enceinte le jour de l'accouchement. En Belgique, 3 naissances sur 1000 correspondraient à un déni de grossesse.

"Je n'ai rien remarqué"

L'étudiante confirme n'avoir constaté aucun signe lui laissant supposer qu'elle était enceinte. "Mes règles ont toujours été irrégulières, donc je n'ai rien remarqué. J'ai parfois eu des nausées, mais je pensais que c'était dû au nouveau médicament que je prenais." Les femmes qui font des dénis de grossesse n'ont souvent pas de ventre arrondi durant leur grossesse ou alors très peu. Lorsqu'elles l'apprennent avant leur terme, il n'est pas rare que le ventre se bombe du jour au lendemain.

"La veille de mon 20ème anniversaire, le 11 juin dernier, je me suis réveillée avec un énorme mal de ventre", poursuit-elle. "Je pouvais à peine marcher et je ne pouvais même pas me coucher sur mon lit. J'étais supposée faire une fête pour mon anniversaire le soir-même donc j'ai pris une douche mais je me suis sentie de plus en plus mal". Finalement, la jeune femme s'est rendue aux toilettes et en est ressortie avec son bébé. La maman et l'enfant ont été conduits à l'hôpital.

Le bébé, prénommé Freddie Oliver, a été placé en couveuse étant donné qu'il est arrivé un mois trop tôt. Aujourd'hui, les deux se portent bien. L'étudiante a pu surmonter le choc et entretient des liens très étroits avec son enfant.