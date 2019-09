La chambre du conseil de Hasselt a décidé vendredi de renvoyer devant le tribunal correctionnel Anick Berghmans, ex-échevine sp.a à Lommel, pour sa potentielle implication dans l'attaque à l'explosif d'un distributeur de billets bpost à Lommel, le 21 juin.

Elle est poursuivie pour association de malfaiteurs. Un fugitif de Zele et trois Néerlandais sont également renvoyés. Les quatre autres suspects doivent répondre d'une attaque à l'explosif le 4 juin d'un distributeur à Kinrooi. Un ami d'Anick Berghmans et qui avait été arrêté en même temps qu'elle le 26 juin et immédiatement libéré, ne doit pas comparaître.