Les faits se sont déroulés mardi soir. Dans la vidéo, on peut apercevoir Tanja Dexters, Miss Belgique 1998, et son petit ami Michaël Peeters en train de se battre violemment avec un autre couple à Marbella, en Espagne.



Leur avocat, Omar Souidi, s'est exprimé au Nieuwsblad: "Ce n’est pas la faute de Tanja et Michael. Au contraire. C’est quelque chose de banal, aucun sang n’a été versé."

Il explique les faits: "Tanja et Michael étaient mardi soir dans un quartier de Marbella où il y a pas mal de voyous qui traînent le soir. L’homme en chemise blanche dans la vidéo voulait garer sa voiture rapidement. Il disait que Tanja, Michael et le reste de leur groupe marchaient trop lentement. Il a roulé sur les orteils d’une connaissance de Michael, et ce dernier a fait signe de se calmer. L’homme est alors sorti de sa voiture", raconte Omar Souidi. Il poursuit: "Vous avez vu la suite dans la vidéo."

L’ex-Miss Belgique et son petit ami n’ont pas encore déposé de plainte auprès de la police.