Une famille belge a vécu l'éruption du Stromboli de très près.

Suite à l'éruption du volcan, des projections de lave et de pierres brûlantes ont provoqué des incendies. Des avions Canadair ont par conséquent largué de l'eau ce jeudi afin d'éteindre ceux-ci, depuis les airs.

L'île de Stromboli compte 500 habitants et attire chaque année de nombreux touristes dès le début du printemps. Les deux énormes explosions qui se sont produites autour de 16h46 mercredi sont des. Les dernières éruptions de ce type se sont produites en 2003 et 2007 et avant cela, en 1919 et 1930, a expliqué un vulcanologue de l'INGV, Giuseppe Salerno, à l'AFP.