Selon nos informations, A.L., une femme d'origine albanaise a été interpellée ce jeudi soir à Ganshoren. Elle se cachait dans une maison où elle stockait plusieurs milliers d'euros. Les voisins, surpris par l'arrivée de la police, nous ont alerté de l'opération. L'arrestation de cette dame est en lien avec la communication faite hier en journée par la zone de police Nord sur le démantèlement d'une organisation criminelle. le rôle de cette dame était des plus importants au sein de la structure. Elle est décrite comme une dirigeante de l'organisation qui trafiquait du cannabis. Plusieurs kilos de stupéfiants, plus de 7.000 plants de cannabis, ainsi qu'une importante somme d'argent (79.800 €) avaient déjà été saisis dans ce dossier comme l'a communiqué la zone Nord, photos à l'appui, jeudi. En soirée, c'est donc une nouvelle arrestation, et pas des moindres, qui a pu être menée à Ganshoren. L'enquête a démarré il y a plusieurs mois, s'étalant sur de multipes perquisitions tout au long de l'été. Cette fois, c'est sur une dame recherchée activement depuis tout ce temps, que les enquêteurs ont pu mettre la main.