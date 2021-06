Les faits se sont déroulés vers 16h30. La femme âgée était partie faire des courses, et a été suivie par un inconnu alors qu'elle rentrait chez elle sur la chaussée Romaine. Lorsqu'elle est arrivée à son domicile, l'homme l'aurait maîtrisée, battue, attachée et ensuite étranglée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, avant de s'enfuir avec le téléphone portable, le portefeuille et les clés de la victime.

Après le départ de l'agresseur, la femme a pu se libérer et appeler à l'aide. Elle a été emmenée à l'hôpital pour y être soignée. La police judiciaire fédérale de Hal-Vilvorde enquête sur cette affaire. Aucun suspect n'a encore pu être identifié.