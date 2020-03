Une femme de 58 ans est décédée mardi matin dans un accident de la route survenu à Zedelgem (Flandre occidentale), selon la police de la zone Het Houtsche. L'accident s'est produit vers 06h15 à Zedelgem.

La conductrice a dévié de sa trajectoire pour une raison encore inconnue et percuté frontalement un véhicule qui venait en sens inverse. Ses occupants, âgés de 50 et 21 ans, ont été légèrement blessés et emmenés à l'hôpital.

Le parquet de Flandre-occidentale a mandaté un expert en circulation pour faire la lumière sur les circonstances exactes de l'accident.