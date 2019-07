Une femme de 49 ans, Nadine W., qui serait notamment connue à la Côte pour ses passages au restaurant, toujours sans payer, se retrouvera en prison à partir de jeudi, confirme la section de Furnes du parquet de Flandre occidentale.

Elle a été plus de 120 fois manger au restaurant, sans jamais s'acquitter de la note. Selon le parquet, la femme a au total déjà été condamnée à 92 mois de prison, à l'issue de procès en correctionnelle à Bruges, Furnes et Courtrai lors de l'année écoulée. Connue à la Côte, elle aurait aussi été aperçue ces derniers mois dans des restaurants de Courtrai et Gand. Sans domicile fixe, cette femme se présentait en général pour un repas tout simple, un croque-monsieur ou des croquettes, avec souvent un cognac ou un café pour l'accompagner.

Interceptée mardi à Gand, elle ne sera cette fois pas libérée, selon le parquet.

Plusieurs jugements à son encontre étant devenus définitifs, sans possibilité de recours, elle devrait purger une peine cumulée d'au moins 61 mois. Dans les prochaines semaines, elle est également attendue au tribunal, notamment le 31 juillet à Courtrai pour des faits de vol. D'autres faits qui lui sont reprochés, doivent être jugés à Gand en août et à Bruges en septembre.