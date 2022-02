Disparue en juillet 2019, Paislee Shultis a été retrouvée par la police américaine dans un escalier au sous-sol du domicile de son grand-père biologique. La petite fille vivait à l'époque avec une famille d'accueil.

Grâce à un mandat de perquisition, les enquêteurs ont finalement pu trouver la jeune fille de 6 ans après quatre heures de recherche. Celle-ci était cachée dans une petite pièce froide et humide mais serait en bonne santé, selon le média local Daily Freeman.

D'après le chef de la police, Joseph Sinagra, Paislee était "bien soignée même si elle n'allait pas à l'école". Après la découverte de la jeune fille, celle-ci est repartie avec ses tuteurs légaux.

Quant aux parents biologiques, ils sont accusés d'avoir mis en danger leur fille. De plus, ils n'ont pas respecté le droit de garde.



Kirk Shultis, grand-père de Paislee, affirme même qu'il n'avait plus vu sa petite-fille depuis deux ans et qu'il n'était pas au courant qu'elle était en fait dans son sous-sol, selon des informations du magazine People et relayées par nos confrères de 7sur7.



Malgré leur libération, les parents et le grand-père de la jeune fille ne sont pas autorisés à entrer en contact avec des enfants.