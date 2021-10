Le Bild rapporte une disparition inquiétante ce mardi. Une fillette allemande de huit ans, en vacances avec ses parents à Cerchov en République tchèque (juste à la frontière avec l'Allemagne), a disparu alors qu'elle s'amusait dans la forêt avec son frère et son cousin. Les deux garçons ont été retrouvés, mais la jeune Julia, elle, manque toujours à l'appel.

Depuis lundi, les recherches sont lancées pour tenter de retrouver la trace de l'enfant. 800 secouristes sont mobilisés et les autorités parlent d'une "course contre la montre". En effet, les températures étant très basses dans la région en ce moment, la fillette est en danger. Malgré l'aide de chiens renifleurs et d'hélicoptères équipés d'une caméra thermique, les recherches restent compliquées. "C'est un terrain difficile, une grande forêt avec des chemins peu évidents", a expliqué une porte-parole de la police tchèque. "Nous faisons tout notre possible pour retrouver Julia vivante le plus rapidement possible", a ajouté le porte-parole de la police allemande, qui travaille donc en coordination avec les autorités locales.