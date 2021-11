Un jeune homme, victime d’une homonymie, a bien failli aller en prison, à la place d’un autre, le mois dernier, à Bruxelles, à la suite de ce qui est présenté à son avocat comme une "malheureuse erreur d’informatique". Le pire, c’est que de telles erreurs ont méchamment tendance à se répéter.

"J’ai deux cas récents où des personnes ont dû séjourner en prison à la suite d’erreurs d’informatique, et où il a fallu intervenir en entamant des procédures pour prouver qu’ils n’étaient pas ceux qu’on croyait qu’ils étaient et finalement obtenir leur libération", révèle Me Mehdi Abbes.

Le billet d’écrou, c’est le courrier qui vous indique la date à laquelle vous devez vous présenter à une prison déterminée pour y subir la peine.

Le 18 octobre, ce jeune homme de 25 ans, résidant à Bruxelles, a reçu un tel courrier lui enjoignant de se présenter à la prison de Forest, endéans cinq jours, à la suite d’une condamnation à 13 mois d’emprisonnement prononcée l’an dernier.

En fait, relate Me Abbes, le jeune homme a tout de suite compris d’où provenait l’erreur.