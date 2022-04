L'incident s'est déroulé en juillet dernier.

Alors qu'elle se rendait dans une habitation de Meise, en Flandre, pour une citation à comparaître, Tiffany a été accueillie par trois molosses dans le jardin du domicile.

Deux bergers malinois se sont jetés sur elle pour lui mordre les bras et les jambes. Un troisième chien est ensuite arrivé et a refermé sa mâchoire sur la hanche de Tiffany. "La porte s’est enfin ouverte et une femme m’a dit 'désolé, ils se sont échappés".

Elle aurait ensuite entendu une seconde voix crier qu'il fallait la laisser rentrer car elle "criait trop fort et qu'elle faisait du cinéma pour le voisinage", raconte la jeune femme.

Vu la gravité des blessures, l'huissière s'est rapidement dirigée vers les urgences. "Les morsures au niveau des bras et des jambes allaient encore, mais au niveau de ma hanche, la blessure était profonde de près de 10 centimètres", lui a décrit l'infirmière.

Une plainte a été déposée auprès de la police mais celle-ci a été classée sans suite il y a quelques jours, faute de preuves.

Fataliste, Tiffany déclare: "Ces gens s’en sortent sans aucun souci. La police et la justice ne font rien pour moi, ce n’est pas normal. Je suis conscient que ce n’est pas de la grande criminalité, mais doivent-ils réellement me laisser tomber de la sorte ?"