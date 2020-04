C'est une société de Modène qui a imaginé ce concept innovant.

Notre été sera-t-il bouleversé par le coronavirus? Si les pronostics varient en fonction des différents spécialistes, c'est une hypothèse qui n'est pas du tout écartée. Pour permettre aux Italiens de tout de même aller mettre ses doigts de pieds sur le sable en respectant la distanciation sociale, une société italienne a eu une idée surprenante.

"Nous avons essayé d'imaginer le retour à la plage. L'idée est née avec ce double objectif de protéger la population mais aussi de relancer les activités", détaille Claudio Ferrari, le patron de Nuova Neon Group2. Son idée est relativement simple: construire des box en plexiglas et en aluminium de 4,5 mètres de côté, avec un accès d'un mètre et demi de large.

Claudio Ferrari pense également à ce genre de procédé pour l'horeca. "Je pense que cela pourrait marcher pour les plages et les restaurants." Autre solution possible: laisser un espace de 3 mètres entre les parasols et les séparer d'une barrière en plexiglas qui viendrait se placer entre chaque paire de chaises longues. Le patron de l'entreprise basée à Modène précise: "Nous pouvons faire n'importe quelle taille et forme. Nous avons déjà reçu plusieurs demandes de la part d'établissements de bains et de restaurants."

Si, bien sûr, cette idée ne fait pas rêver, elle permettrait aux habitants de tout de même profiter un peu de la plage. L'Italie, qui tout doucement, tente d'imaginer une sortie du confinement, espère tout de même accueillir du monde dans ses stations balnéaires cet été.

Selon Sandra Zampa, secrétaire à la Santé, les Italiens peuvent penser à "planifier leurs vacances mais avec prudence. D'ici là, un vaccin ne sera pas encore disponible mais il y aurait probablement un traitement et l'épidémie serait sous contrôle." Pour les voyages à l'étranger, c'est beaucoup plus flou. Si les hôtels s'équipent et prennent des mesures pour assurer la sécurité de leur clientèle, il n'est pas encore sûr que les villages de vacances seront autorisés à rouvrir.