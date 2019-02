Une femme âgée de 26 ans a perdu la vie dimanche matin dans un accident de la route sur la N49 à hauteur de Moerkerke, près de Damme, a indiqué la section brugeoise du parquet de Flandre occidentale.

L'automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule sur une route rendue glissante par la pluie et a fini sa course sur le bas-côté. La jeune femme circulait sur la N49 entre Maldegem et Knokke-Heist, en direction de la côte, au moment de l'accident, vers 08h00. Dans un léger tournant près de Moerkerke, elle a perdu le contrôle de la voiture, qui est allée emboutir les rails de sécurité avant de se retrouver dans le fossé. La victime est décédée des suites de l'accident.

Aucun autre véhicule ni d'autre personne n'ont été impliqués. Selon le parquet, tout indique que l'automobiliste a été surprise par une route glissante combinée au lever du soleil.