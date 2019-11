Shannagh Cookson a été filmée en train d'escalader la clôture de son voisin et s'emparer de Penny, un cocker spaniel, rapporte le Daily Mail.



James Daniel et sa fille ont eu la mauvaise surprise de découvrir que leur chiot avait disparu de leur habitation. Heureusement pour eux, une caméra de surveillance a filmé l'auteur du méfait qui n'était autre que Shannagh Cookson, leur voisine.

Confrontée aux images, cette dernière a justifié le vol de l'animal en raison du mauvais traitement infligé à Penny. Elle a ainsi donné le cocker à un ami et elle refuse toujours de dévoiler à la police où il se trouve actuellement.

"Je ne veux pas que Shannagh soit enfermée, je veux juste récupérer mon chien"

"Cet incident nous a causé beaucoup de détresse à ma fille et moi. De plus, le mensonge d'un mauvais traitement s'ajoute à notre souffrance", déplore James. "J'ai dépensé beaucoup d'argent pour lequel j'avais travaillé dur. Je l'avais acheté pour ma fille et j'enrage qu'une personne que je connais a pris quelque chose qui ne lui appartient pas", explique-t-il.

"La chose la plus insupportable c'est que cette voleuse sans gêne refuse obstinément de raconter à la police où elle garde le chien ou à qui elle l'a donné. Je ne veux pas que Shannagh soit enfermée, je veux juste récupérer mon chien", conclut-il.