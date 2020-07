Cet événement s'est produit dans le Minnesota.

Comme chaque jour ou presque, Aishah, une jeune femme américaine de 19 ans allait chercher son café dans un Starbucks Cofee de sa ville. Jusqu'au jour où elle a remarqué d'odieux propos sur son gobelet: "Isis". Cet acronyme signifie Etat Islamique (Islamic State of Irak and Syria). Ce mot a profondément choqué la jeune femme de confession musulmane et a décidé de porter plainte: "Quand j’ai reçu la boisson, j’étais vraiment choquée qu’encore aujourd’hui, on puisse écrire des choses pareilles. Ce mot qui était écrit sur le gobelet est un mot qui salit la réputation des musulmans partout dans le monde" a-t-elle expliquée pendant une conférence de presse cette semaine.

L'employé a tenté tant bien que mal de se défendre en expliquant qu'il avait mal entendu le prénom de Aishah. Cette dernière lui a rétorqué que c'était absolument impossible et qu'elle avait répété plusieurs fois son prénom.

La jeune femme de 19 ans a tenté de discuter avec le responsable du Starbucks après ce regrettable incident. Ce dernier a expliqué que "des erreurs arrivaient" et il réfutait l'idée que ce soit intentionné. Après cet incident, Aishah a reçu une carte cadeau de 25 dollars ainsi qu'un nouveau café avant d'être mise dehors par les agents de sécurité. Suffisant? Certainement pas pour Aishah. Malgré ces efforts, elle a décidé de tout de même porter plainte pour discrimination. Le clan Aishah, représenté par le CAIR (Council on American-Islamic Relations) réclame le licenciement de l'employé ainsi qu'une meilleure formation du personnel de façon globale.