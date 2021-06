Les faits remontent au 15 mai dernier. Julie*, qui a rendez-vous avec l'un de ses amis, le retrouve au cimetière Westerbegraafplaats, à Gand. Mais une fois qu'elle arrive sur les lieux, la situation tourne au cauchemar. Quatre autres jeunes débarquent, l'agressent et la violent. Ils filment l'entièreté de la scène qui se retrouve quelques jours plus tard sur internet. Pour la jeune fille, c'en est trop. Quatre jours après les faits, elle décide de mettre un terme à ses jours.



Pour son papa, interviewé par Het Nieuwsblad, c'est le choc. "Ma fille a vu son monde s'écrouler", explique-t-il. "Ces images ont été la goutte d'eau de trop. Si elles n'avaient pas été publiées, ma fille serait toujours là." Dévasté, il explique n'avoir appris toute cette histoire qu'après le suicide de son enfant.

Sur l'ordinateur de Julie, les policiers ont retrouvé les images de son agression. Cinq hommes ont pu être identifiés : 3 mineurs et 2 adultes. Les trois premiers ont été placés, les deux autres ont été arrêtés. Tous devront répondre de "viol, attentat à la pudeur et prise et diffusion d'images susceptibles de porter atteinte à l'intégrité d'une personne".

* prénom d'emprunt