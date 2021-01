Carine Anthonissen n’est juge de la jeunesse que depuis un an. Pour cette ancienne juge d’instruction, c’est un rêve d’adolescente qui s’est concrétisé dans un contexte qu’elle devinait difficile mais elle était loin d’imaginer une situation aussi catastrophique. Les chiffres le prouvent : il n’y a jamais eu autant de mineurs en danger à placer côté francophone du pays. Des enfants maltraités à la maison, parfois victimes des pires atrocités, qu’il faut écarter au plus vite du noyau familial. Et pourtant, des solutions immédiates, il n’y en a plus. En trouver relève quasi du parcours du combattant.

Carine Anthonissen a accepté de nous parler de ce quotidien ignoré du grand public dont l’impact sur les épaules de ces juges est sous-estimé. Comment tenir humainement le coup lorsqu’on sait qu’on va devoir laisser un enfant en danger sa famille, faute de places dans les institutions adéquates ? La question suffit à faire craquer la juge Carine Anthonissen alors que l’entretien vient à peine de démarrer dans son large bureau situé au deuxième étage du parquet de Bruxelles, où mineurs en danger et jeunes délinquants se succèdent.

La juge de la jeunesse ne peut retenir ses larmes. Elle attrape un mouchoir d’ordinaire réservé à ceux qui pleurent face à elle qui n’a que quelques heures pour fixer leur sort. Mais là, c’est la juge qui craque.

Un moment inattendu et gênant, tant pour elle que pour nous, qui en dit long sur la situation, que la crise sanitaire n’a pas arrangée, bien au contraire.